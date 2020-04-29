光田綜合醫院響應發起全院募集萬片口罩，愛心健促爬梯挑戰，總院長王乃弘（左）率先響應。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

中央流行疫情指揮中心推動「護台灣、助世界」活動，光田綜合醫院響應募集萬片口罩，發起愛心健促爬梯挑戰，捐出配額配額即可指定院內任1名院長、副院長爬樓梯。短短8小時逾270人響應，總院長王乃弘也和執行長劉美玉29日也先兌現爬10層樓梯，示範宅在家運動。

光田綜合醫院執行長劉美玉指出，院內每週都會配發上班用的口罩，同仁不需另行購買。指揮中心推動「募口罩助世界」活動，鼓勵同仁和親友響應，拋磚引玉讓更多民眾願意把愛心口罩捐助給其他國家，對抗新冠肺炎疫情。

另一方面為防範疫情漫延，光田日前呼籲醫護站在第一線守護大家，請大家能好好待在家，不過追蹤臨床門診，有不少民眾反應宅在家都躺著、坐著，活動量大幅減少。

光田綜合醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築指出，不少慢性病病人回院追蹤都有缺乏運動致體重上升的問題，增加身體負擔，提醒待在家也可以做最簡單的爬樓梯運動。

光田綜合醫院29日響應「募口罩、助世界」，院內同仁只要登錄健保APP點選願意捐口罩，可指定總院長王乃弘等18名院長、副院長或單位主任挑戰爬樓梯，截至上午9時共累積275層樓。院內同仁打趣說，不僅能學正確爬樓梯運動、捐口罩助世界，還能讓院長們多運動，一舉數得，非常值得！

(中時 )