民進黨立委林楚茵今日在立法院財政委員會質詢時批評，當年馬政府因金融海嘯提供企業補助，導致當時的社會新鮮人薪資大幅倒退，只剩2萬2千元。而如今交通部補貼卻給企業2成減薪空間。若減薪減到19.99％，交通部還是要給補助？交通部次長黃玉霖承諾，會修改補貼要點，比照經濟部等部會，修正為不得減薪。

林楚茵指出，自動通報減班休息在3、4月大幅成長，一到3月通報7千例，到了現在4月是1萬1千多；但是工時沒有達35小時的人數一到3月卻是8萬，其中是否有通報黑數？

勞動部長許銘春表示並不排除，有些企業可能有自己的考量不通報，基本上勞動部針對有通報者，都會提供方案協助。現在考慮到有些黑數，勞工已被減班休息，但因未通報無法被納入協助範疇，會將安心立即上工條件放寬。

林楚茵說，據了解，金融業開始跟進居家辦公，有些公司要求員工在這段期間請事假或特休，變成變相扣薪或減薪，希望財政部可以監督公營行庫，避免此情形。財政部長蘇建榮說，公營行庫都是根據指揮中心的指示去做。

(中時 )