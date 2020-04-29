台灣地區連續4天未新增新冠肺炎確診者，因此今天中央流行疫情指揮中心上，有媒體詢問放寬各種管制措施的期程？指揮官陳時中表示，民眾對於生活規範遵守得越好，放寬速度就越快。

陳時中說，現在要做的是把防線退到個人，本來以前有些國家直接封城，慢慢的會看大家表現，如果能嚴守生活規範，萬一有甚麼疾病傳染發生，傳播鏈在人與人之間也會被切斷，不會大規模傳染，零星傳染醫療量足以應對。所以未來是要拉回個人防線，但要拉回這條線就要看大家有無做的確實，像是戴口罩、勤洗手、保持社交距離等。若有生活就可以幾乎正常化，所以他不想訂定包括哪時會開放的外部指標，因為幾天零確診現在來講意義不大，只是大家高興，但不見得就沒有傳播源了，但守好這條線，也沒有大規模傳播，生活就正常了。

陳時中還解釋，生活規範常態化指的是戴口罩變成常態，把個人防線做好，一些社交規範和場所限制就能慢慢放鬆。未來若有疫苗和藥物當然更好，但戴口罩等這些習慣還是希望國人能培養起來，不只應對新冠肺炎，對其他傳染病也有幫助。

(中時 )