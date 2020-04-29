全球新冠肺炎疫情肆虐，台灣連4天零確診，因此指揮中心也推出「護台灣、助世界」的活動，但有媒體提問，網友好奇能否將之前沒領到的口罩一次領回來？對此，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要把心意收回來不好。

指揮中心日前推出「護台灣、助世界」的活動，網友討論口罩是否可捐也可買回來？對此，陳時中表示，捐口罩是捐心意，要把心意收回來也不太好。

陳時中說，捐口罩這件事代表大家對援外的意願有多強，因為沒有出錢買或是捐的問題，而目前也沒精細到可指定捐哪國，只能讓政府知道大家心意，截至目前，已有約26萬人表達可捐出的心意。

針對台灣口罩產量及國人是否夠用，陳時中也表示，目前口罩日產量達1700萬片「相對夠」，據近日藥局及網路預購的口罩量，再加上工商業、國防部等各界所需相加，陳時中表示一天加起來約需要1700萬片，「剛好平衡」，另有戰備用口罩6千多萬片，此外也因郵局、藥局要有儲備周轉量，因此他推算目前雖夠用，但不敢大意。

(中時 )