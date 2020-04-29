520將至，內閣人事傳聞不斷，總統府秘書長陳菊屢被傳將接任監察院長，陳菊今出席民進黨中常會時，媒體詢問，「以後要叫妳（監察）院長」；陳菊則回說「不要亂講」。

陳菊以往出席中常會都從後面樓梯直接上樓，今天意外從前門走進會議室出席民進黨中常會，媒體看到陳菊現身，正好讓媒體堵個正著，並要媒體說「不要亂講」。

此外，太陽花學運成員6年前占領行政院案，台灣高等法院昨天宣判魏揚等六人逆轉判刑2至4月不等徒刑。民進黨主席卓榮泰今天表示，他希望被判決確定的朋友們選擇最小代價來面對判決確定，至於還可以上訴的部分，他極力呼籲也支持經由司法途徑，爭取到最後的正義。

卓榮泰今天中常會前受訪指出，此案是針對執政當局不當行為的緊急自力救濟，也是公民不服從以及言論自由層次，這個大原則絕對不能被忽視，這些當事人會在歷史上留下應該有的、正確的記載。

卓指出，此案也讓台灣從一個可能傾倒的主權，用自力救濟方式，把它扶正、挽回，對台灣主權意識是正面的影響，這也是社會共識。

至於是否會請總統蔡英文特赦被判決確定的人；卓榮泰表示，特赦是總統權力，目前整個執政團隊所有的精神都用在疫情控制，「我們沒有做這方面探討跟研究」。

(中時 )