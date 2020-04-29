期貨基金「無望條款」上路。金管會主委顧立雄29日表示，期貨基金一旦淨值歸零，就再也不可能回復，因為保證金會被斷頭，因此對於期貨基金有必要以客觀淨值為指標，一旦淨值歸零，就「停止交易進而下市」。

先前金管會雖然對期貨基金等祭出「豁免條款」，即因為金融市場異常波動，可申請豁免30個營業日平均淨值低於2元的下市清算標準。

但先前元大原油正2ETF因申請金管會的豁免機制，出現大幅溢價，一度溢價近400％，顧立雄對此表示「這樣大的溢價不是一個正常現象」，投資人應該還是要以「客觀上的淨值」作選擇比較適當。

先前原油正2ETF因油價異常，甚至期貨價格一度為負，出現異常波動，顧立雄表示，最近對市場非常敬畏，因為出現很多從未有的現象，但對於這類期貨基金一旦歸零是無法回復，因為ETF的資產是期貨，有保證金問題，一淨值到零以下，保證金會被斷頭，淨值不可能回復，基金的折溢價本身不是真正屬於基金該有的市場價值，因此金管會認為應有客觀基金淨值作為標準，基金淨值為零無法恢復，一定要有停止交易進而下市的機制。

(工商 )