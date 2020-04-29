新冠肺炎疫情全球延燒，台灣星展銀行持續提供客戶最新市場趨勢，近期針對財富管理客戶及企業客戶，以線上方式舉辦2020年第二季投資暨經濟展望說明會，讓客戶無須出門，不受時間、地點與疫情限制，仍能掌握最新市場展望與投資策略資訊。

台灣星展銀行總經理林鑫川表示，星展洞悉亞洲市場，透過對全球經濟環境脈動的瞭解與掌握，提供客戶最新市場動態。今年以來全球經濟受疫情衝擊而大幅震盪，使客戶對投資布局如何因應的需求更勝以往。

考量疫情期間舉辦實體投資說明活動，存有室內群聚與近距離接觸風險，台灣星展對此舉辦大型線上投資說明會，邀請財管與企業客戶以手機、平板或電腦連線觀看最新理財資訊與經濟前景說明，獲得客戶熱烈迴響，最高有近500人同步參與，與講者線上互動踴躍。

星展銀行因應FinTech趨勢持續發展數位科技，提供客戶創新、便捷的金融產品與服務，除了舉辦線上投資說明會，台灣星展銀行今年初亦推出「投資隨身聽」服務，以語音方式提供每日精選財經資訊，協助客戶便利、快速地掌握投資訊息。

此外，台灣星展銀行近日亦推出「星展豐盛學堂」，以深入淺出方式，定期提供客戶投資理財相關觀念與訣竅，目前已推出「7個訣竅教您如何投資分配您的薪資和獎金」與「簡單告訴你甚麼是債券」等5支影片與文章，協助客戶建立正確的投資理財觀念。

(時報資訊)