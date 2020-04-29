台灣大學校長管中閔去年遭公懲會認定，管在擔任行政院政務委員期間兼職賺稿費，判決申誡處分；當時審理的審判長石木欽今爆料，指稱時任司法院祕書長的呂太郎大法官，在審理中三番兩次不法關心打探管中閔案的審理狀況。對於這些指控，呂太郎大法官及司法院都尚無回應。

監委指控管中閔在2012年2月到2015年2月，擔任行政院政務委員兼 任國發會主委期間，透過匿名「常態性」為《壹週刊》撰寫社論，以 賺取稿費，違反公務員服務法兼職規定，違失情節重大，通過彈劾送 交公懲會審理。

公懲會審理後認定，管中閔經常匿名投稿到周刊寫社論共賺取稿費67萬多元外，還罵行政院團隊及閣揆，讓民眾有公務員不專心自身政務，公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府的信譽，將他判處申誡確定。

但當時任審判長的公懲會委員長石木欽今天指控，去年2月2日準備程序及8月19日行言詞辯論以前，歷經多次調查程序之進行，耗費很多時間，這段時間，他與呂太郎見面至少超過3次以上，呂太郎每每利用見面討論其他業務之機會打探。

石木欽說，呂太郎會在聊天時突然插播一句「你手上管中閔案現在進行的如何了？」接著，就突然不說話，後來呂還利用其他業務接觸之交談機會，總是不忘突然「插播打探」一下，且每次聽完後，呂都說都會向院長許宗力報告。

石木欽質疑，司法首長是不能介入或探詢所屬所辦案件之進度，「假如法官辦案，首長問法官辦案情形，法官會有何想法？」

(中時 )