雖然第1季大陸受到新冠肺炎疫情影響，許多企業延後復工，不過，TPK-KY(3673)在平板電腦及筆記型電腦需求上升，加上產品組合調整，單季稅後淨利0.4億元，較上季轉虧為盈，年增63.7％，每股盈餘為0.1元，優於預期。

總計TPK第1季合併營收為281.9億元，季減23.7％，年減9.5％，主要因農曆春節工作天數較少所致。由於有效管控及廈門地區疫情較輕微，新冠病毒疫情並未對今年首季營運造成顯著影響，也因為疫情影響，全球居家辦公及就學人數大幅增加，平板電腦及筆記型電腦需求上升，使TPK此類產品出貨量優於預期。雖然營收下滑，但由於產品組合調整，使整體獲利產生有利的變化，故第1季營運仍維持小幅獲利。營業毛利為10.1億元，營業毛利率為3.6％。

在銷售成本結構方面，第1季整體原料成本佔營收比重為83.9％，與上季83.8％相當；此外，折舊攤提費用為15億元，較上季減少2億元，但由於營收下滑，佔營收比重由去年第4季4.6％到今年第1季增加為5.3％。因成本控管得宜，使第1季人工成本佔營收比重為5.6％，僅較前季5.5％略增。

受到營運規模縮減之影響，加上有效成本控管，第1季營業費用為9億元，較上季11億元減少，為近年來新低。淨利息費用約為0.34億元，認列外幣兌換利益約0.93億元，主要受到人民幣兌美元貶值影響。

利用金融市場波盪，公司於第1季增加短期銀行借款，用以承作無風險高利率理財產品，掌握套利機會，故截至2020年3月31日止，帳上現金餘額為214.6億元，按攤銷後成本衡量金融資產為143.6億元，分別較2019年第4季底172億元及85.5億元增加，銀行借款餘額為318.4億元，較上季底196.7億元增加。第1季資本支出約為1.9億元，EBITDA為21.4億元。

(時報資訊)