受到新冠肺炎疫情影響，寶成集團面臨成立51年來最大危機！週刊指出，寶成集團不僅遭到兩大客戶斷崖式砍單，被其視為轉型契機的寶勝國際賣場更大唱空城計，有「鐵血公主」之稱的寶成集團執行長蔡佩君祭出七大手段求生。

鏡週刊報導，傳出高占寶成營收4成的Adidas在疫情爆發後大砍第2季訂單，第3季甚至沒下單，其最大客戶Nike第2季訂單也幾乎腰斬，第3季只出現零星訂單，業績宛如斷崖式下墜。面對不知何時結束的疫情，寶成集團執行長蔡佩君與公司高層在3月底緊急開會，祭出7大手段因應，包含：禁止加班、限制員工差旅、安排員工優退、不調薪、精簡人力、停止新產線投資和延後付款給供應商等，只盼能減少開支、度過難關。

此外，報導指出，寶成湖北工廠面臨關廠，連越南西寧廠也因為被轉單將在10月關廠。寶成對此表示，大陸湖北廠因疫情至今仍未復工，不過不清楚越南西寧關廠一事，而東南亞部分工廠雖已復工，卻因無原物料，無法運作；針對疫情對寶成的衝擊，公司內部的確有因應措施，希望員工和供應商能共體時艱，一起度過難關。

日前傳出寶成正評估今年6月起至12月底，台灣人員與海外台幹擬放無薪假；另外，副總以上高階主管，包含集團執行長蔡佩君，一律減薪10%。截至今年3月底，寶成集團全球員工總人數逾34.9萬人。寶成強調，無薪假方案須經工會與員工同意，還須向政府備案。一旦實施，將創下集團51年來首次放無薪假及減薪先例。

(中時電子報)