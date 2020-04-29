NCC今日審議通過台灣之星之行動寬頻業務事業計畫書變更案，台灣之星後續將全力投入5G網路建設，目標今年下半年提供5G服務，嘉惠全民。

計畫書內說明將採用非獨立組網(Non-Standalone，NSA) 架構全面建設5G網路服務，並規劃採用動態頻譜分享技術(Dynamic Spectrum Sharing，DSS)，動態調整既有2600MHz頻段資源提升5G訊號涵蓋及網路服務品質。

初期網路佈建考量全台用戶使用需求及5G本身高網速、低延遲與大容量之特性，未來將積極利用大數據針對全台各大精華商圈人流量進行統計分析，演算出最佳基站分布點、優先佈署，目標今年開台時將完成包含台北信義商圈、台北西門商圈、台中逢甲夜市商圈及高雄夢時代商圈等126個精華商圈與百貨周邊地區之涵蓋，並於三年內達成全台都會熱區涵蓋率80％之建設目標。

台灣之星總經理賴弦五表示，今年初，我們以業界最低標金成本197.08億元標得3.5GHz黃金頻段戰略合作位置，成功取得5G入場門票，並穩坐3.5GHz單位用戶個人頻寬最大。

賴弦五說，隨著『行動寬頻業務事業計畫書』審議通過，代表我們距離5G開台又更邁進一步，希望接下來能加速完成其他審核程序後，順利在今年第三季開台、正式提供5G服務。在充滿『機會』的5G時代，我們仍會持續發揮市場關鍵小業者的影響力、持續實踐三大一「好」承諾，以開放的心態攜手同業及更多領域產業進行策略合作結盟，擴大跨產業戰力、做大B2B2X商機，共同為台灣電信產業的發展進步而努力，讓消費者成為最大贏家！

(中時 )