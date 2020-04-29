警方案發當日查扣的製毒器具。（張毓翎攝）

警方案發當日查扣127公斤第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮。（張毓翎攝）

警方向翁章梁（右二）說明，此案查獲的製毒設備。（張毓翎攝）

翁章梁（左）頒發感謝狀給嘉義縣消防局義竹分隊小隊長周新雄（右）。（張毓翎攝）

翁章梁（左）表揚嘉義縣警局布袋分局偵查隊長陳坤宗（右）。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉一處工廠本月21日發生火警，消防人員救災時，發現該廠疑似是製毒工廠，通知警方調查，當天警方立即逮捕2名翁姓嫌犯，25日陸續將2名林姓主嫌查緝到案，全案依違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署，嘉義地院26日裁定林嫌2人羈押禁見。

嘉義縣警察局29日舉行破案記者會，縣長翁章梁到場表揚有功人員、頒發破案獎金，並宣示打擊毒品的決心，他表示，此案警消合力，短短4天就將犯嫌一網打盡，嘉義縣是最早在全台成立「毒品防制科」，面對毒品絕對「零容忍」。

警方案發當日查扣127公斤第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮、4288公克第三級毒品4-甲基甲基卡西酮與4000公斤製毒相關化學原料及製毒器具；案發後，在嘉義縣警察局布袋分局、刑警大隊及刑事警察局南部打擊犯罪中心的合作下，發現林嫌2人涉嫌重大，日前南下策動親友勸說2人投案。

警方表示，林嫌等人在本月15日到義竹鄉籌組製毒工廠，21日開始進行第一批毒品製程，為了求快，將四級毒品提煉三級毒品過程中，不慎引發火警，因此，毒品及時被警方攔截，未流入市面。

警方表示，本次查獲的毒品俗稱「喵喵」，係列管第三級毒品，現今歹徒大多添加於毒品咖啡包內，功效類似搖頭丸，國外已有多起因施用而造成死亡的案例。

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(中時 )