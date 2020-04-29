劉淑如（左）表示，今年能獲獎先生是他的原動力，去年先生獲獎後，她開始觀察學生在上先生的數學課時，都相當認真、投入，因此讓她開始去修正自己的教學方法。（吳建輝攝）

今天劉淑如（左３）接受校方表揚，與校長黃洲海（左２）合影。（吳建輝攝）

彰化縣109年度Super教師日前公布得獎名單，彰化二林高中老師劉淑如，拿下「國中組Super教師獎」的殊榮，巧得是去年同在同校服務的老公蔡慶鴻，是108年度教育部師鐸獎得主，夫妻兩人可謂教育界的神鵰俠侶。

劉淑如表示，今年能獲獎先生是他的原動力，去年先生獲獎後，她開始觀察學生在上先生的數學課時，都相當認真、投入，因此讓她開始去修正自己的教學方法，從改變自己開始，進而影響學生。

劉淑如說，國文課相較死沉，但他會搭配桌遊或其他較生動的方式教學，學生的接受度也會比較高，讓學生不只是念課文，將課文的東西分析成結構圖，讓學生快速抓到重點，並且分組討論，並經由討論擦出不一樣的火花，也培養同學團隊互助。

蔡慶鴻說，時常有學生告訴他國文老師好嚴格，那一陣子會把小朋友的感受告訴她，她很有挫折感，但經過磨合，孩子發現老師的努力，也發現自己的進步與成長，反抗就越來越少，依賴越來越多，現在就很討厭數學排在太太的國文前面，因為學生比較喜歡國文。

校長黃洲海說，我們二林高中師資可以用戰隊來形容，除了蔡慶鴻老師與劉淑如老師分別奪得師鐸獎與彰化縣Super教師之外，去年校內許藍尹老師獲得彰化縣108年度高中組Super教師首獎，還有楊淑雲組長獲得108年度藝術教育貢獻獎，可以說二林高中擁有最堅強的師資陣容。

(中時 )