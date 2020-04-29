台南市政府5月起將推廣國中、小花藝課程，希望提高國內用花需求（劉秀芬攝）

台南火鶴花產業受新冠肺炎疫情衝擊，出口受挫，南市府推出母親節火鶴傳情活動，鼓勵民眾送火鶴花給媽媽，祝福媽媽身體健康「乎好」。台南市長黃偉哲也表示，要送999朵火鶴花給衛福部長陳時中及中央流行疫情指揮中心長官們，希望防疫工作能做得更好，讓台灣早日脫離疫情威脅。

黃偉哲29日於台南麻豆區農會超市參加火鶴花傳情活動，為台南火鶴花宣傳促銷，他說，火鶴花的花形如心，諧音又是「乎好」，顏色又多又討喜，最適合在母親節送給媽媽，表達對媽媽最熱情的祝福。

日前荷蘭為感謝我國贈送口罩，回贈3999朵鬱金香給中央流行疫情指揮中心及指定醫院。黃偉哲表示，他也要送999朵意寓「乎好」的火鶴花給中央流行疫情指揮中心，及一盒特製的火鶴花禮盒給陳時中，並親手寫下確診＋0、防疫成功的小卡片，除了祝抗疫成功，也希望業配王陳時中帶動火鶴花買氣。

台南火鶴花以外銷日本為主，受疫情影響，1~3月出口額較去年同期衰退2成，農委會為幫忙花農，除贈送全國協助銷售口罩的6000多家健保藥局、衛生所火鶴花盆栽，希望賞心悅目的火鶴能讓大家看了有好心情。農委會更與台南市府、花店協會合作，5月1日至5月10日期間推出母親節限定花束半價預購活動。

台南市農業局則與農會合推「你支持農產品，我送火鶴」活動，5月8日至5月10日期間，民眾前往永康、官田、麻豆、六甲、善化、新市、鹽水、下營及台南市農會等共9間農會超市，購買滿200元農特產品，即送火鶴花1支。

此外，台南超過50間家養生安心餐店也加入火鶴花傳情活動，5月8日晚餐起，民眾至這些餐廳用餐，前100名用餐民眾將獲贈火鶴花1支。

台南市農業局局長謝耀清表示，5月起也將推廣國中小花藝課程，推動廟宇以鮮花祈福，輔導業者成立特色品牌，希望提高國內用花需求。黃偉哲表示，希望政府民間協力下，讓花卉產業度過難關，同時希望花農調整結構、加強競爭力，待疫情解除，將有更好更大機會。

(中時 )