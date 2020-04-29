台灣防疫實力吸引國際買家。外貿協會號召普生、工研院生醫所、AEP快篩聯等7家醫療專業團隊，舉辦「COVID-19快篩檢測線上發表會」，共吸引37國、300位全球買主上線與會。發表會上，像是AEP快篩聯盟的快篩試劑吸引法、加等國共60封詢問信件，偉喬生醫的抗原及抗體檢測，也獲巴西買主爭取代理，顯示台灣防疫產品獲肯定。

為了將台灣防疫產品能量向國際傳播，並配合歐美國家時間，這場快篩檢測線上發表會安排在27日晚上9點進行直播，我方共有普生、金萬林、偉喬、奎克、大江、工研院生醫所，AEP快篩聯盟(台康、寶齡富錦及安肽共同組成)7家專業團隊參加。

而300位全球買主涵蓋37國，有保加利亞最大國立醫院Pirogov Hospital、 拉丁美洲最大的免疫生物學和生物製藥生產商Butantan、以及新加坡國家傳染病中心National Centre for Infectious Diseases等。

發表會上，遠在法國、加拿大、印度、波蘭、保加利亞的外商，對AEP快篩聯盟的COVID-19快篩試劑Vstrip詢問不斷，此產品可用於病毒量尚不大的早期感染者篩檢，最快10分鐘即可獲得快篩結果，會後收到近60件詢問。偉喬生醫的產品涵蓋抗原及抗體檢測兩種，在不同情境下操作活用性大且快速，也獲巴西買主積極詢問，期能爭取代理。

另外，促準確率高的PCR核酸檢測會上頗受買主青睞，像是甫於上週取得CE認證的普生，準確率超過9成。奎克生技光電的雙功能dqPCR，專用於檢測微量病毒，靈敏度比標準PCR高出10倍。工研院推出的「疫開罐」標榜高精準、高靈敏、高輕巧和高效率等四大特色等等。大江基因推出的24小時全自動檢測設備，每天可檢測近900個檢體，在會後隨即吸引大型美商洽詢合作機會。

外貿協會表示，將於於5月26(二)辦理下一場「疫後復工產品發表會」，持續將台灣優質防疫產品行銷全球。

(中時 )