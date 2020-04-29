21歲呂姓媽媽和26歲姐姐、21歲姐姐陳姓前男友，長期不滿1歲陳姓嬰兒哭鬧不斷，涉嫌拿溼紙巾塞男嬰喉嚨，賞男嬰巴掌、沖冷水、拿吹風機、菸燙男嬰等，去年底更導致男嬰傷重不治。檢方審理後，將3人依家庭暴力罪傷害致死罪嫌起訴。

檢方調查，呂姓女子常常帶著1歲大的嬰兒到姐姐陳姓前男友位於蘆竹的住處聊天，因為嬰兒常常哭鬧不休，3人也常常以虐待方式，逼男嬰安靜。去年12月28日，男嬰再度哭鬧，呂姓媽媽先用腳後跟踢兒子胸口，用手抓住兒子雙腳，使頭撞擊地板，還以牛奶灌兒子的鼻子與喉嚨。

姐姐則拿溼紙巾塞進男嬰喉嚨，並以拳頭捶擊胸口。下午1時56分，陳姓前男友發現男嬰沒有氣息後，才趕緊打119將男嬰送醫急救，不過仍傷重不治。法醫相驗後，發現男嬰有喉頭炎、肺泡性肺炎、吸入性肺炎、硬腦膜下出血、蜘蛛膜下出血、肺水腫、肺出血、肝臟撕裂傷等。

檢方也發現，呂姓媽媽和姐姐的手機通訊內容，在員警到場處理前，就已經刪除，顯示2人在偵查初期有掩飾的意思，不過陳姓前男友的手機對話紀錄，也顯示2人犯罪事實，將3人依家庭暴力罪傷害致死罪嫌起訴。

(中時 )