有「陸版特斯拉」之稱的電動車生產商蔚來汽車，近年來一直受困於資金不足之苦，但今日終於與大陸合肥市建設投資控股（集團）有限公司、國投招商投資管理有限公司，以及安徽省高新技術產業投資有限公司等戰略投資者，簽署關於投資蔚來中國的最終協議，並與合肥經濟技術開發區就蔚來大陸總部入駐達成協議。

根據投資協議，戰略投資者將向蔚來中國投資70億元人民幣。蔚來將向蔚來中國的法律主體蔚來（安徽）控股有限公司注入大陸範圍內包括整車研發、供應鏈與製造、銷售與服務、能源服務等核心業務與相關資產，以上業務與資產根據2020年4月21日前30個公開交易日蔚來市值平均值的85%估值177.7億元人民幣。此外，蔚來將向蔚來中國投資42.6億元人民幣。交易完成後，蔚來將持有蔚來中國75.9%的控股股份，戰略投資者將合計持有24.1%的股份。

根據蔚來與合肥經濟技術開發區簽署的協議，蔚來將在合肥經濟技術開發區設立大陸總部，建立總部管理、研發、銷售服務、供應鏈製造一體化基地，並適時啟動第二製造基地的規劃建設。合肥也將對蔚來中國總部的設立以及後續研發與製造基地的建設給予全面支持。

根據投資協議，戰略投資者將向蔚來中國投資70億元人民幣。蔚來將向蔚來中國的法律主體蔚來（安徽）控股有限公司注入中國範圍內包括整車研發、供應鏈與製造、銷售與服務、能源服務等核心業務與相關資產，以上業務與資產根據2020年4月21日前30個公開交易日蔚來市值平均值的85%估值177.7億元人民幣。此外，蔚來將向蔚來中國投資42.6億元人民幣。交易完成後，蔚來將持有蔚來中國75.9%的控股股份，戰略投資者將合計持有24.1%的股份。

根據蔚來與合肥經濟技術開發區簽署的協議，蔚來將在合肥經濟技術開發區設立大陸總部，建立總部管理、研發、銷售服務、供應鏈製造一體化基地，並適時啟動第二製造基地的規劃建設。合肥也將對蔚來大陸總部的設立以及後續研發與製造基地的建設給予全面支持。

(中時電子報)