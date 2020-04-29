台中慈濟醫院一般外科主任余政展說明田先生的肝腫瘤位置。（王文吉攝）

田先生電腦斷層檢查肝腫瘤達13公分。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

東部67歲原住民田先生患B肝20多年，診斷出肝癌後諱疾忌醫，腫瘤1年內從3公分暴增到13公分，幸運的是腫瘤包膜完整，由台中慈濟醫院一般外科主任余政展成功切除。余政展表示，不是每位肝癌病人都能如此幸運，提醒B、C肝帶原病人一定要接受治療並定期追蹤檢查。

田先生自知B肝帶原，但從未追蹤治療。162公分高的他，前年初從80多公斤暴瘦到57公斤，變得又瘦又黑，他苦笑說「照鏡子都會被自己嚇到！」當時醫療巡迴車到部落，透過X光檢查發現肝臟腫瘤3公分，1年後再檢查，已長到13公分，南部幾家醫院都不建議手術切除。

田先生在教會姊妹推薦下到台中慈濟醫院就診，一般外科主任余政展進一步檢查確認，田先生肝臟功能異常，且巨大腫瘤位於肝的正中位置，狀況並不理想，萬幸的是左右兩邊的肝臟血管沒被侵犯，且腫瘤包膜完整，透過精細的保留血管與剩餘肝組織，仍有機會手術。

天生樂觀的田先生，手術前與全家替醫師禱告，去除大患後，開心的直說「感謝主」。余主任也笑說，上帝真的很保祐他！因為這麼幸運的病人真的不多！如果早點接受治療，根本不必走到如此驚險的地步！

田先生很不甘心的是，他自己不菸不酒，肝癌怎會找上他？余主解釋，其實田先生是Ｂ肝帶原的病人，肝癌早就悄悄盯上他了，但他自恃不菸不酒，以為不必治療，連定期追蹤檢查也沒做，才會讓肝癌悄無聲息的長到那麼大！

田先生全心投入家事、農事與教會事務，自稱是閒不下來的「大忙人」，此次田先生終於在驚險手術後感受身體健康的重要，願意以自己為例提醒年輕人，不菸不酒和會不會得到Ｂ肝、Ｃ肝無關，一旦知道有病史就應追蹤、治療，適當休息愛護自己的身體真的很重要！

(中時 )