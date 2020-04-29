自2020年1月以來，世衛組織一直致力於與全世界研究人員加速疫苗研發過程。大陸工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士及其團隊率先開始了新冠肺炎疫苗的研究。目前，大陸腺病毒載體重組新冠病毒疫苗二期臨床試驗的500名志願者已經注射完畢，現在正處於觀察期，如果一切順利將在5月「揭盲」。

所謂「揭盲」，是在人體臨床試驗結束後，需要進行試驗藥和對照藥的安全性療效比較，需要知道受試者具體使用的是哪個組別的，這個過程就是揭盲。

「我們在3月16日晚8：18分，給第1個志願者進行了接種。Ⅰ期比較順利，它在7天、14天的安全性都得到了醫學數據。」陳薇院士在國家衛生健康委人口發展中心主辦、中國家庭報承辦的《疫苗說》直播節目中回憶，「在此基礎上，我們進入了第二期的研究。目前第二期的508位志願者處於觀察期。如果一切順利，5月份有望揭盲」。

第一期臨床試驗招募的108位志願者，確實大多對疫苗不是很了解，但他們普遍有一種奉獻精神。陳薇透露，「他們把這當成一種很高尚的事業，甚至願意冒著生命危險來給後來者探路，這也成為了我們進行研發的動力。」

第二期臨床試驗湧現了更多甘願奉獻的「無名英雄」。參與新冠疫苗臨床試驗一期志願者朱傲冰今年27歲，退伍後在大學就讀。參加完疫苗注射後，他在社交平台分享自己注射疫苗的體驗。他表示，「疫情期間，醫務工作者和科研專家不辭勞苦地奮戰在一線，甚至犧牲了自己的健康和生命，我也只不過做了力所能及的事情。」

目前，針對COVID-19的候選疫苗正處於不同的開發階段。在新冠疫苗研發方面，陳薇對世界合作寄予厚望，陳薇院士希望，全世界的共同努力，能夠讓人類盡早迎來新冠疫苗的面世。

(中時 )