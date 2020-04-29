公股拚紓困又挨批，立委表示接獲爆料，公股行庫為拚紓困業績，只主動貸給體質好的公司，真正需要紓困的反而貸不到。金管會主委顧立雄29日接受媒體訪問時以二點駁斥，一是台灣資金充裕，額度還夠，沒有排擠問題；二是公股高層有可能要求主動關懷客戶，但據了解沒有下紓困貸款的KPI，若說為了貸款給好企業而導致其他企業借不到款，「這個講法是似是而非，沒有辦法能夠接受。」

立委邱顯智29日舉行記者會指出，有中小企業主日前向他爆料，被當地公股銀行主動打電話詢問要不要貸款，當企業主詢問銀行為何不找需要紓困的中小企業主，則被告知銀行避免呆帳風險，不會貸給體質不好的企業。邱顯並指出，還有非常多銀行基層向他投訴，指高層訂出紓困貸款的業績目標，要求務必達成。

顧立雄29日出席2020年獨立董事論壇接受媒體會前訪問指出，就他了解，公股銀行高層沒有下達這樣的KPI，但他們會要求行員要主動關懷客戶，若此舉讓客戶誤解，也許在主動關懷方法要精進。

顧立雄進一步強調，紓困貸款不會有誰需要、誰不需要的問題。任何有資格的人來申請，有需要就是有需要，「沒有排擠問題」，因為一來現在紓困貸款額度並沒有用完，二來，現在台灣資金充裕，以台灣現在的超額儲蓄、銀行的自有資金、央行投注的2000億轉融通資金都可挹注所有有紓困需求的人，所以沒有誰更需要、不需要，不會因為銀行借給誰就造成誰借不到，「這個講法是似是而非，沒有辦法能夠接受。」

(工商 )