市調機構Strategy Analytics於29日發布最新報告稱，第一季全球5G智慧手機出貨量激增，逾2,400萬支。其中，中國的市場需求高於預期。三星全球5G手機出貨量達到830萬支，市占率為34.4％，排行第一。華為（包括榮耀）5G手機出貨量為800萬支，市占率33.2％，排名第二。

新浪科技報導，Strategy Analytics總監Ken Hyers表示，2020年第一季，全球5G智慧手機出貨量增長至2,410萬支，遠超2019年全年5G智慧手機的出貨量（1,870萬支）。雖然爆發新冠肺炎疫情，但5G智慧手機的需求依然強勁，特別是在中國。中國是5G智慧手機需求的領導者，但韓國，美國與歐洲的需求也在增長。

第一季，前五大5G智慧手機廠商中，中國廠商出貨量占61％，其中大部分流向中國市場。Strategy Analytics認為，隨著中國經濟活動的繼續增強，預計到2020年，該市場的5G手機出貨量將繼續大幅增長。

(工商 )