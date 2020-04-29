穩懋Q1獲利年增9倍 每股賺3.76元 15:072020/04/29 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 穩懋（3105）2020年第一季獲利15.75億元，季減14％，但大幅年增945％，每股盈餘（EPS）為3.76元，較前一季的4.4元下滑，但較去年同期的0.41元同樣大幅成長。展望第二季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，因季節性因素，營收將季減low-single digit（低個位數），毛利率約為low-forties（逾40％）水準。 (工商 ) #穩懋 #low #獲利年增 #季獲利 #每股盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 補償金入帳 日友首季獲利有撐 04:102020/04/25 證券．權證 《半導體》外資保守看 穩懋走跌 12:162020/04/27 財經 晟德旗下澳優乳業 Q1本業獲利年增5成 18:432020/04/27 財經 晟德旗下澳優乳業 首季本業獲利年增五成 04:102020/04/28 證券．權證 全台3月每股盈餘0.06元 09:442020/04/28 財經 《業績-電子零件》台郡Q1獲利年增2.2倍 EPS1.12元 14:492020/04/28 財經 《業績-半導體》十銓Q1毛利衝新高 每股盈餘2.28元 17:222020/04/28 財經 疫情衝擊 國銀新南向首季獲利衰退15％ 19:282020/04/28 財經 TPK首季每股盈餘0.1元 年減9.5％ 14:422020/04/29 財經 《業績-光電》TPK-KY首季逆勢成長 每股盈餘為0.1元 14:492020/04/29 財經 財經熱門新聞 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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