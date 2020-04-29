穩懋（3105）2020年第一季獲利15.75億元，季減14％，但大幅年增945％，每股盈餘（EPS）為3.76元，較前一季的4.4元下滑，但較去年同期的0.41元同樣大幅成長。展望第二季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，因季節性因素，營收將季減low-single digit（低個位數），毛利率約為low-forties（逾40％）水準。

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