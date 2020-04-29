《食尚玩家》週三「兩天一夜GO」由搞笑男子納豆、張立東兩人組開箱國內兩天一夜旅遊寶典，「史上最鬆企劃」直接錄到睡著，敷面膜、泡裸湯太舒服還大方露出兩顆「大紅豆」。兩人鴛鴦戲水完回房內滾床單，張立東卻頻跑廁所，讓納豆忍不住虧說：「你鬆到連括約肌都鬆了！」

這趟兩天一夜行程開箱了日月潭的半露天湯池，堪稱史上最鬆。吃飽睡、睡飽吃讓兩人直呼：「太鬆了，簡直跟豬一樣，就適合我們。」兩人泡完「鴛鴦浴」後，主廚端出招牌蜆湯招待兩人說：「來渡假飯店當然要補充精力湯才行。」納豆想到晚上要和張立東同床共枕，笑說：「主廚你是在給我們什麼奇怪的暗示嗎？」

愛美的納豆在泡湯時特別敷上面膜入浴，「大紅豆」瞬間一覽無遺，張立東連忙打開旁邊窗戶，讓害羞的納豆透透氣。泡完湯的兩人穿著浴衣趴趴走，鬆到底的行程讓張立東頻跑廁所，納豆虧張立東說：「你這趟行程最放鬆的是括約肌。」但張立東上廁所的馬桶可不是普通馬桶，是飯店特別打造的奢華「金馬桶」，洗手檯也是框金的，讓兩人瞬間有種富二代的尊榮感，張立東笑說：「這洗手檯實在太適合納豆了，做錯事就要金盆洗手。」第一次看見黃金馬桶的納豆則興奮地說：「我要在黃金馬桶烙下黃金！」惹得現場笑成一團。

(中時 )