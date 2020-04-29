民進黨北市議員許淑華29日在議會大會質疑，為何現在議員要向北市局處索取資料，竟要「府級」同意才拿得到，嚴重違反公開透明及干涉議會監督市政。副市長黃珊珊澄清，因市長柯文哲和她27日開記者會，不知22日有聯合稽查，是議員先從局處同仁拿到後，他們才知，這很離譜，現在要求「同步」給府級、議員。
許淑華批評，如今財建委員會已要求商業處將檢查八大行業資料提供給議員，但黃珊珊並沒有像這樣要求「同步」處理，下面的承辦局處官員若自行擴大解釋，變成需府級同意，這樣很惡劣。
黃珊珊解釋，因為像26日錢櫃發生火災，她和柯27日開記者會時，並不知道22日有聯合稽查（建管處當天發現錢櫃有做室內裝潢），結果竟是同仁先給議員資料後，「府級」後來才知道，這很離譜，所以她才要求要同時給府級和議員，不會讓議員沒拿到資料。
議長陳錦祥裁示，依照大法官會議紀錄解釋，除非資料補不齊，不然都要即時提供給議員，晚多久給也都要講清楚，請市府注意這問題。
(中時 )
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