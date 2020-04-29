金山在地的「愛鄉護農會」響應市府友善田園區域計畫政策，29日捐助300萬元給金山的中角國小、三和國小、金美國小與金山國小，辦理食農教育及契作在地友善米，新北市長侯友宜代表受贈。

愛鄉護農會是由會長許書訓與夫人周美代組成，許書訓表示，自移居至金山就愛上這片土地，也希望能為地方盡一點心力，這次在市府友善契作平台大聯盟的媒合下，護農會每年捐助100萬元共3年300萬元給在地基層四所小學，讓他們契作在地友善米及辦理食農教育課程，相信以友善方式對待環境，環境也會提供給我們更安全、更安心的保障。

侯友宜表示，市府推動「友善田園區域計畫」，輔導農友從事友善耕作及協助銷售，這是將農業生產結合環境生態的理念，全市友善耕作農友已有196位、面積達227.5公頃。

侯友宜說，這些經費，都將提供金山4小學推動食農教育計畫，除讓學童們的營養午餐可以吃到在地生產安心又安全的彩田友善米，也能體驗家鄉友善農業環境，感受金山的美好，進而珍愛大自然，盡力守護友善環境。

農業局表示，「友善契作平台大聯盟」集結許多支持農友契作的平台，以「先創通路、再開農路」理念，先為生產者尋求銷售管道，讓農友們安心生產。

(中時 )