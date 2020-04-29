新冠肺炎疫情讓民眾減少出門，五一勞動節三天假期，台開(2841)指出，集團的新埔雲夢山丘園區戶外廣大草坪，適合與家人野餐增進，也能大口呼吸新鮮空氣強身，將免費開放，保持社交距離，讓大家能盡情欣賞油桐花盛開的景象。

每年春夏交替之際，油桐花綻放，朵朵白色花瓣隨風飛舞，彷若四月雪。台開新埔雲夢山丘園區5/1~5/3三天新埔雲夢山丘園區開放，每日開放時間為早上9點至下午5點，入園免費，汽、機車也均免收停車費，且為保大家健康，這次將限制大型遊覽車入園，且視現場人潮狀況，採人流管制，並在園區入口處，實施酒精消毒與量額溫措施，凡超過37.5度者將無法入園。

台開雲夢山丘佔地28公頃，園內沿途可聽到新竹縣縣鳥五色鳥、竹雞、籃鵲等之悅耳鳥鳴聲，同時現在也是鳥類繁殖期。更可瀏覽園區八大景點--「百佛道、花知道、龍頭觀景台(玄亭)、雲夢鳥語、雲水觀、百雀園、香草植物農園、積木館」等，也可到景觀大池中觀看游來游去的天鵝，十分悠閒愜意。

雲夢山丘6年來對PM2.5的監測，都低於環保署標準值甚多，如2018年PM2.5全年平均是6.7，環保署標準值是19.8；2019年PM2.5全年平均7.9，環保署標準值是15.5，是一個絕佳戶外場域。

園區今年新增「積木館」景點，是日本建築隈研吾大師設計以1,472個三角積木完成之金字塔型建築，這在去年台中世界花卉博覽首次展出，展出半年期間吸引超過60萬人次參觀，現在原設計原建築移至雲夢山丘，還沒有看過的朋友，可把握勞動節假期來觀看國際級建築。

(時報資訊)