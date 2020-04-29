美國總統川普表示，美國很快就有能力每日進行500萬個新冠狀病毒檢測，儘管檢測不足仍是美國許多州對重啟商業感到不安的最大障礙。

在被問到對美國每日檢測量達到500萬個是否有信心時，川普表示，檢測量很快就會大幅提高。部分衛生專家認為每日檢測量達到500萬個，是重啟美國經濟的先決條件。

事實上，目前美國每日檢測量距離500萬個仍然天差地遠，根據「冠狀病毒疾病追蹤專案」（The COVID Tracking Project），美國單日檢測量最高的一天，是4月22日的31萬4,182個。

自新冠肺炎大流行開始，美國的總檢測量僅達到570萬個，遠遠落後其應要達到的檢測能力。以4月份每日平均檢測量約15萬7,000個來看，美國需要將近6年時間才能讓每一個人都獲得檢驗，且只有一次。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）所做的統計，目前美國新冠狀病毒確診病例達到101萬1,877人，占全球總確診數的三分之一，因此死亡的人數超過5萬8000人。目前全球感染人數已經超過311萬3,447人，至少21萬6,930人因此病故。

(時報資訊)