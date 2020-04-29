砷化鎵代工廠-穩懋(3105)公布2020年第1季財報，2020年第1季稅後盈餘為15.75億元，季減14%，年成長945%，單季每股盈餘為3.76元。穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑low-single digit(5%以下)，第2季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)。

穩懋第1季合併營收為60.71億元，季減12%，年成長68%，營業毛利為26.11億元，季減14%，年增189%，合併毛利率為43%，季減1.2個百分點，年增18個百分點，營業淨利為19.38億元，季減17%，年增546%，營業淨利率為31.9%，稅後盈餘為15.75億元，季減14%，年增945%，每股盈餘為3.76元。

就產品別來看，今年第1季產品佔比與去年第4季相同，其中Cellular佔比約40%到45%，Infra佔比約20%到25%，WiFi佔比15%到20%、VCSEL的其他產品佔比為15%。

(時報資訊)