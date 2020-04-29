聯亞(3081)今日舉辦法人說明會，首季每股獲利1.08元，為近4季以來新低，單季毛利率46.35%，相較去年第四季的46%小幅成長0.35個百分點，但因為在營收規模不到5億元水準下，依舊低於去年第二季、第三季的逾50%的水準。

聯亞第一季營收4.87億元，營業毛利2.25億元，毛利率46.35%，營業淨利1.14億元，營業利益率為23.53%，單季稅淨利9796萬元，年增率23.94%，單季匯兌淨利為540萬元，單季每股獲利為1.08元。

以聯亞首季出貨比重來看，電信產品(Telecom)占比最高，比重為50%~55%，再者為數據產品(Datacom)，比重為35%~40%，剩餘的就是其他消費性產品；就產品細項來看，首季矽光產品占比30~32%、10G LD占比22~25%、25G LD占比10~12%、2.5G Pon LD占比6~7%。

(時報資訊)