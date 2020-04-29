經常使用 Mac 當中內建「影像擷取」程式將 iPhone 所拍攝的影像傳送到電腦嗎？請小心。一位開發者意外發現了存在於此工具當中的一個 Bug，一不小心就會占滿你珍貴的 SSD 儲存空間。快來看看怎麼解決！

《9to5mac》報導，NeoFinder 的開發者透過部落格發文指出，他們發現了一個存在 Mac 內建程式「影像擷取」的 Bug，慣用此工具的朋友一定要留心。由於啟動速度很快、功能上也很便利，「影像擷取」程式一直以來是不少 Mac 使用者會用來將 iPhone 所拍影像傳送到電腦中的工具。「影像擷取」程式在傳送 iPhone 相片到 Mac 時，可以將 HEIC 格式轉為當前更普遍的 JPG 格式，只要使用者在傳送影像時，在程式中取消勾選「保留原始檔」(Keep originals)的選項。

然而，就是這個小動作，隱藏了一個難以發現的 Bug。開發者透過一款 16 進位制編輯器「Hex Fiend」來嘗試改進 NeoFinder 的 metadata 編輯功能時，意外發現當使用者透過上述方法將 iPhone 中的照片傳送到 Mac 時，每傳送一張照片就會生成 1.5 MB 的空白資料，無端地霸佔 Mac 的儲存空間。換句話說，如果一次從 iPhone 傳送了 1000 張照片到 Mac，就會產生 1.5 GB 的空白資料。在 Mac 使用 SSD 作為硬碟儲存媒介，且很可能大多數使使用者都選購最小容量(128GB)的前提下，珍貴的儲存空間就這麼不小心被空白資料吃掉，很令人無言。

NeoFinder 的開發者表示，上述 Bug 自 macOS 10.14.6 以來就已經存在。他們已向蘋果報告了這項發現，期待蘋果很快在最新的 macOS 版本中修復。蘋果目前針對 macOS 最新推出的正式版為 10.15.4。而 macOS 10.15.5 beta 已經推出至第二個測試版本(beta 2)，目前難以確定蘋果是否已經將修復此 Bug 列入計畫，但果粉仍可期待蘋果能在未來釋出的軟體更新中修復這個令人尷尬的軟體問題。

(科技)