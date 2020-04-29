動物園半夜人潮略多？陳時中坦言1968APP可持續改進 15:112020/04/29 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 動物園半夜人潮略多？陳時中坦言1968APP可持續改進。(指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管台灣地區連續4天未新增新冠肺炎確診者，但五一連假將至，中央的1968APP卻持續將更多景點列入人潮偵測當中，而台南市長黃偉哲不滿1968APP竟顯示動物園半夜人潮略多，強調不怕台南的景點被列入偵測點，但對人潮的偵測要準確，不要亂槍打鳥。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上表示，這些不是警示點，而是熱門景區，表示之前大家會去，而且可以讓大家知道人流車流如何，做為參考，他同意相關數據公布重點是正確與否，這點可以持續改進。 (中時 ) #人潮 #1968 #APP 也許您會感興趣 推薦閱讀 1968APP新增熱點警示 林佳龍籲下載 19:382020/04/26 生活 1968 APP示警熱點南市占27處 黃偉哲：汙名化台南 11:102020/04/27 社會 《產業》1968 APP人潮預警 觀光局：無針對性 10:172020/04/28 財經 沒開張夜市 「1968」顯示人潮略多 嘉義市疑惑！ 14:482020/04/28 生活 1968 APP挨批 林佳龍：樂意擔任橋梁 15:092020/04/28 生活 1968景點示警紅燈 陳時中：非危險地區 15:212020/04/28 生活 黃偉哲談1968 APP 對地方已造成傷害 16:262020/04/28 政治 急查1968 APP問題 交通部找到了 21:012020/04/28 生活 再轟1968 黃偉哲諷阿飄多 04:102020/04/29 政治要聞 警示熱點將再增近百處 黃偉哲：不要再亂槍打鳥 12:482020/04/29 政治 生活熱門新聞 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 金正恩傳死訊 脫北者曝：妹妹恐要逃亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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