儘管台灣地區連續4天未新增新冠肺炎確診者，但五一連假將至，中央的1968APP卻持續將更多景點列入人潮偵測當中，而台南市長黃偉哲不滿1968APP竟顯示動物園半夜人潮略多，強調不怕台南的景點被列入偵測點，但對人潮的偵測要準確，不要亂槍打鳥。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上表示，這些不是警示點，而是熱門景區，表示之前大家會去，而且可以讓大家知道人流車流如何，做為參考，他同意相關數據公布重點是正確與否，這點可以持續改進。

(中時 )