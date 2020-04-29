根據今（29）日最新出爐的2020年第1季國泰全國房地產指數，相較上一季呈現「價漲量縮」，相較去年同季則是「價量俱穩」，總體來說第一季疫情對房市買氣，影響並不大；不過，疫情持續延燒全球，展望未來房市，將是牽動價量變化最大關鍵。。

國泰房地產指數指出，國際經濟金融情勢方面，受到新冠肺炎疫情全球擴散，影響全球供應鏈、股債市場與油價劇烈震盪，各國紛紛調降本年度經濟成長率預測值，並調降利率因應。國內央行也於3 月份理事會通過決議調降政策利率0.25個百分點及推出中小企業融通機制。隨著肺炎疫情擴散，對於國內出口與內需經濟都受到相當程度影響，勢將影響國內消費信心及就業市場。

惟自住需求仍在且房貸利率維持低檔，就第一季觀察疫情對房市買氣影響不大。

長期而言，新冠肺炎疫情後續發展、金融機構不動產授信風險控管情況及全球央行量化寬鬆政策之推動，在各方因素交互影響下之房市發展，將是接下來的觀察重點。

本季房市受新冠肺炎疫情影響，因三月後疫情始擴及全球，對桃園以北市場，較有衝擊，本季供給量縮因有延推個案之情形，剛性需求能否支撐買盤為後續觀察重點。

至於新竹、中南部，則無明顯受其影響。

(工商 )