白衣婦人對官邸外路樹猛砍10多刀，被強制送醫治療。（許家寧翻攝）

基隆市長官邸驚傳民眾舞刀，1名身穿白衣、年約50歲的女子，今天疑似精神不穩定，持武士刀在正信路的市長官邸徘徊，甚至朝路樹揮砍十多刀，嚇壞附近民眾，婦人被送往基隆醫院強制就醫，所幸林右昌人未在官邸，讓警方嚇出一身冷汗。

警方獲報後，立即派員趕赴現場，並找來女子親友到場勸說，雖然女子答非所問，但配合交出玩具刀。對此，市長室回應，對於官邸附近傳出女子揮刀案，初步了解，該名女子為精神異常，現場無人受傷，目前警方已通知家屬戒護就醫。

位於中正公園壽山路的舊市長官邸，前身為日人松浦社宅，光復後改建為「紫薇山莊」為市長官邸兼外賓招待所，16年前正信路新官邸落成後，原址轉型為基隆史蹟館，目前新官邸自從前市長許財利病逝後，歷任張通榮、林右昌市長都未曾入住。

市府指出，官邸平常僅作為接待貴賓、宴客之用，像總統，院長以及多位部會首長與友邦大使都曾到訪，林右贓上任後力求簡樸，跟家人仍住在自己所購的國宅，且為節省官邸開銷，不但將配置官邸的5名員警全數歸建，管理人員更精簡到僅剩1人。

(中時 )