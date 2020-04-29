立委吳玉琴今（29）日舉行記者會，原本打算狂批「水神」，但因為沒做好事前準備，不僅未聯繫遭點名指控的業者，也沒有詢問其他次氯酸水業者，更不曾徵詢專家學者的意見，只憑地方議員的一面之詞，就在國會殿堂召集各部會官員，還通知眾多媒體到場；結果，立委遇上遭指名卻未受邀說明的「水神」公司代表趕到現場，面對種種提問都無法回答，最後鬧得記者會混亂中收場。

這場記者會不僅事未做好功課，主軸與訴求也不明確，甚至自相矛盾；一面說「次氯酸水」沒有效果，接著卻又批評「次氯酸水」消毒力太強，可能對人體有害，卻又無法提出研究數據；倒底是要批「水神」單一產品，還是質疑市面上所有的「次氯酸水」，也講不清楚；一面講「水神」公司不讓縣市政府貼警語，一面又舉例地政府為了怕民眾誤飲而花費公帑貼警句。連現場有記者提問，是否知道次氯酸水與次氯酸鈉的差別，吳玉琴也一問三不知，立刻扮起「總機」，轉給出席的行政官員，讓該名記者直呼「我們報導新聞都要查證，也必須先問過當事人與專家，怎麼立委都不必？」

吳玉琴任民進黨第九屆與第十屆不分區立委，本屆更高居不分局名單第一名，理應是社會福利問題的專業代表；但她的失常表現已不是第一回，之前發生社福團體適用《勞基法》的爭議時，吳玉琴就遭基層社工痛批「搞不清楚真正的問題」，並以《「現在的社工就是這麼累！」吳玉琴團隊的無知與背叛》為題投書指出，「自詡社工出身的吳玉琴立委，今天不但不對於結構性的福利民營化制度進行改革…卻和社福總盟聯手，試圖要拿掉對於基層社福工作者勞動工時的最後保障，將機構營運的壓力以慈善之名轉嫁給基層社福工作者。」

這次又被吳玉琴「搞不清楚真正問題」而指控的「水神」事業部總經理高雅鈴在記者會後無奈地說，「我對這樣的記者會很痛心，免費送水神是為了支持酒精等防疫資源的不足；如果你們對我們的包裝有疑慮，可以跟我們聯絡，我們很願意改進，不應搞破壞、阻止水神幫助政府防疫。」

「水神」公司內部人員也表示，該公司為了幫助買不到、買不起酒精或是其他消毒用品的弱勢民眾，自行吸收費用免費送水神，卻遭到無情的打壓；她不滿地說，政治人物或許會為了政治立場而不願看到某些企業對台灣防疫做出貢獻，甚至有些不肖的政客會為了其他產業的利益而刻意打壓某些產品，但身為負責任的政治人物，應該多為基層人民的權益著想，不要只想著自己在媒體曝光的「問政表現」。

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(中時電子報)