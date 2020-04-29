錢櫃KTV林森電26日發生火警，造成5死多人傷的慘劇，北市消防局、建築管理工程處曾在22日進行聯合檢查卻沒發現異狀，有議員痛批，消防局當天只花20分鐘就完成10層樓的稽查似乎不合理，就連消防局長也坦言確實太快。

台北市議會警政衛生委員會29日要求北市消防局、建管處針對錢櫃火災進行專案報告，消防局表示，業者5大消防安全設備，包括室內消防設備、自動灑水設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備和排煙設備都被關閉，但是這些設備消防局曾在3月30日的定期消防安檢時，都有符合規定。

議員李柏毅、羅智強和戴錫欽同時質疑，北市府這個月22日針對錢櫃還進行過聯合稽查，當時也沒有發生異狀。羅智強就質疑消防局的聯合稽查，為何沒有查自動灑水、廣播設備和排煙設備等5大消防安全設備。

羅智強甚至痛批，「最可惡的不是不合格，而是偽合格」！他表示若檢查不合格，民眾根本不會去，但北市府似乎是在幫業者背書。李柏毅也說，消防局的聯合稽查，只花20分鐘就可以查完10樓的所有設備，「合理嗎」？

當時有稽查人員也發現施工的情況，卻只有口頭詢問業者，並沒要求讓他們進行檢查。李柏毅痛批，稽查人員為何輕易相信業者說法，加上這次出事的512包廂和排煙室相鄰，但排煙室卻沒啟用，消防局表示，錢櫃的5大消防安全設備在3月底的抽查是合格的，22日是由消防局、建管處和商業處進行聯合稽查，當時僅抽查滅火器、照明燈和出口標示器，並未檢查5大消防安全設備。不過消防局長吳俊鴻坦言，檢查的時間確實太快。

戴錫欽則是建議消防局，應該採秘密客方式抽檢業者的設備，稽查人員若發現狀況和圖文不符，更可授權現場人員進行必要處理，他也建議，業者應該在消防設備主要開關加上警語和列出相關刑責，同時向消費者宣導消防逃生觀念。

台北市長柯文哲28日已表示，未來消防安全設備檢查要加強E化，議員鍾佩玲也詢問市府，建置E化需要多久時間，建管處表示，E化還要進行圖說掃描，需花費至少3到4年的時間，目前將優先把八大行業圖說建置到雲端上。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)