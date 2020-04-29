為促進武漢經濟復甦，微信支付針對大陸武漢地區的中小微商家發佈「小店」4大扶持政策，通過在收款安全保障、門店形象提升、數位化經營、產品能力的支持，協助中小微商家經濟復甦。

據新浪財經報導，同時微信支付也號召各界關注武漢各個行業的中小微商家經營現狀，與微視聯合發起「為逆行小店下單」線上活動，邀請大家為逆行小店下單，一起撐武漢經濟。

(旺報 )