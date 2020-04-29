微信支付4扶持政策 加速武漢中小微商家復甦 15:162020/04/29 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 微信支付針對大陸武漢的中小微商家發佈「小店」4扶持政策。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為促進武漢經濟復甦，微信支付針對大陸武漢地區的中小微商家發佈「小店」4大扶持政策，通過在收款安全保障、門店形象提升、數位化經營、產品能力的支持，協助中小微商家經濟復甦。 據新浪財經報導，同時微信支付也號召各界關注武漢各個行業的中小微商家經營現狀，與微視聯合發起「為逆行小店下單」線上活動，邀請大家為逆行小店下單，一起撐武漢經濟。 (旺報 ) #武漢 #中小 #經濟 #復甦 #小店 也許您會感興趣 推薦閱讀 美元指數強 避險意識仍高 10:002020/04/25 財經 業績逆增 永慶前4月展店逾50店 04:102020/04/25 財經焦點 工商社論》川普「重啟美國」攸關全球經濟復甦 04:102020/04/28 財經要聞 《產業》貿協推「中小企業數位轉型工作坊」 帶領廠商疫後超車 07:452020/04/28 財經 《國際經濟》疫情肆虐全球 新加坡今年經濟恐不只衰退1％～4％ 15:062020/04/28 財經 百年漢餅名店 舊振南新竹展店 04:102020/04/29 產業特刊 2021年經濟 呈U型復甦 04:102020/04/29 財經焦點 吳卓源李玉璽不耍廢 培養第二專長 04:102020/04/29 時尚消費 Burberry快閃遠百A13 動物狂歡節限時開趴 04:102020/04/29 時尚消費 陸首季銀行家宏觀經濟熱度指數6.5％ 8成認為目前「偏冷」 11:422020/04/29 兩岸 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 金正恩妹：美捏造死訊發布UFO影片 有共同陰謀 - 兩岸 辜寬敏推制憲公投 國台辦重提：六個任何 - 兩岸 - 旺報 華春瑩再發推回擊蓬佩奧：不查明病毒何時在美出現？ - 兩岸 金正恩推特熱議死訊 網友與金氏兄妹互動百無禁忌 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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