台中59歲劉男打嗝持續2個月，鄰近診所醫師懷疑食道癌而轉到童綜合醫院，透過正子電腦斷層掃描與內視鏡檢查，於下食道靠近胃部位置發現4公分腫瘤，並擴散至腹部淋巴腺，切片檢查後確認為食道癌第三期，但因腫瘤大並擴散到淋巴，術前先安排化學治療與放射治療。

放射治療是由童綜合醫院放射腫瘤科主任葉啟源以標靶真光刀設備，採用立體定位強度調控放射治療技術來治療，1個月進行25次。腫瘤縮小後，再由胸腔外科童詠偉主任進行手術，清除原發腫瘤及26顆淋巴結，手術過程也發現腫瘤縮小至第0期，放射療程成效良好。

葉啟源表示，罹患食道癌通常與抽菸、喝酒、嚼檳榔、生活作息異常、常喝熱湯或茶水、少吃蔬果類或口腔衛生不佳等有關，如個案就長期有抽菸與喝酒的習慣。

葉啟源指出，治療食道癌多用以外科切除手術為主，若有局部淋巴結轉移，就需增加術前放射與化學治療；個案除有淋巴結轉移，腫瘤大且位置處於下食道位置，使用標靶真光刀立體定位放射治療方式，可消除或縮減腫瘤，促使手術之癒後效果佳，並降低後續擴散機率。

葉啟源說，食道癌初期無明顯症狀，病人可能會感覺到喉嚨卡卡像痰清不乾淨，也可能長期咳嗽，到醫院治療時通常都已是淋巴結轉移的第三或第四期，因腫瘤位置或大小而導致手術癒後效果差，所以都會在術前先進行放射或化學治療，讓腫瘤縮小而提高手術癒後成效。

童綜合醫院目前使用標靶真光刀設備，讓患者在最高劑量治療下，每次只花費5至20分鐘內就完成治療，治療速度比傳統放射治療系統快2.4至4倍，縮短患者躺在治療床上的時間。真光刀的治療誤差非常小，因此可避免傷害腫瘤周圍健康的細胞組織，完整保留組織功能。

(中時 )