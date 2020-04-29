民眾反應買到的口罩耳掛很細似乎為瑕疵品，卻幾乎在同區域藥局都換不到品質較佳的口罩，指揮中心指揮官陳時中表示，若有不堪使用情況會請廠商替換，近日口罩量雖增加，不良率是否也升高？陳時中表示將會加強檢測，以確保品質。

(中時 )