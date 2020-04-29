台灣大哥大日前宣布獨家代理Riot Games合作首發《符文大地傳說》卡牌遊戲，將在5/1於台灣、香港、澳門三地與全球同步上架，沒想到竟提早於今〈29〉日就能在各平台下載並進行遊戲。

玩家按照指示就有機會獲得限量守護精靈「秀逗普羅」(圖/台灣大哥大提供)

遊戲一開始有貼心的繁體中文介紹和新手教學，新玩家在教學結束之後還可以獲得限量守護精靈「秀逗普羅」。主打免費機制的《符文大地傳說》強調競技公平性，不需要玩家大量課金來抽取稀有的卡片，只要完成指定任務就可以獲得一定程度的獎勵，玩家也可以挑選自己喜歡的部族設計套牌，目前可供選擇的比爾吉沃特」、「蒂瑪西亞」、「諾克薩斯」、「闇影島」、「弗雷爾卓德」、「愛歐尼亞」和「皮爾托福 & 佐恩」，玩家之後也會陸續看到許多和《英雄聯盟》宇宙相關的角色成為對戰卡片，各區英雄都有獨特的對戰風格和戰略優勢，玩家可混搭組合不同區域的英雄卡牌，大膽嘗試各種牌組風格，增添遊戲樂趣。

《符文大地傳說》為遊戲開發商Riot Games繼《英雄聯盟》後，10年來首度推出的卡牌遊戲，以享負盛名的《英雄聯盟》宇宙為背景，包含35個英雄以及400多張卡牌。現在PC、Android和iOS系統上都可以下載了，讓玩家在「居家避疫」期間，一起燃燒鬥志、互相鬥智！

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