前苗栗縣龍坑國小校長賴義雄，退休後與妻子一同出任苗栗地檢署榮譽觀護人，將自己在教育界豐富經驗轉為輔導個案。年前，賴義雄夫婦被安排輔導一對輕刑犯夫妻，賴不只全力奔走協助外配取得身分證，還成功矯正輔導對象有語言障礙的小朋友，成為口齒伶俐的活潑學生，案例還成為法務部新進榮觀講習教材。

目前已經77歲的賴義雄，在苗栗縣教育界服務超過40年，2005年自後龍龍坑國小校長任上退休後，就和妻子一同出任苗栗地檢署榮譽觀護人至今，期間協助過許多對象，是苗栗地檢署資深榮譽觀護人，也是新進榮觀訓練講師。

多年前，家住公館的一對夫妻，因捲入親戚涉及的偽造貨幣案件，獲判保護管束3年，由苗栗地檢署觀護人負責保護管束，由於夫妻背景單純，所以在6個月期滿觀察行為良好後，就轉由賴義雄夫婦輔導這對夫妻。

這對夫妻的女方來自印尼，原本是男方雇用看護，負責照管男方父親，後因見女方乖巧，就留下嫁給男方，生有一子，尚未登記結婚，就遇上官司，造成女方無法取得身分證。

同時間，女方得知印尼老家父親中風，想要趕回印尼卻發現自己護照及居留證皆已過期失效，無法回國，賴義雄獲知後，協助印尼女四處向外交部、移民署、鄉公所等單位奔走辦理文件，最後成功協助女方取得我國身分及護照，順利回國探視老父。

這對夫妻所生兒子，因自幼就由母親帶大，但因母親的中文不好，只能教兒子講印尼話及少許英文，無法跟本地小朋友溝通，不敢開口說話，還一度被鄰居誤以為是啞巴，還被誤為有語言障礙，要被安排進入特教國小上課。

賴義雄曾修習輔導心理學位，一看小朋友並非語障、智障，特別幫小朋友準備畫片、習作以及兒歌CD，讓小朋友多加練習發音，一個多月後，小朋友說話正常無礙，才解除列管進入一般小學就讀。

賴義雄輔導這對夫妻過程非常感人，前苗栗地檢署檢察長及主任觀護人得悉後，特別請賴義雄提供輔導過程報告，在法務部新進榮譽觀護人訓練講習中當成案例。

(中時 )