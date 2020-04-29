蕭美琴成首位女性駐美代表？ 蔡英文：屆時會親自向大家宣布 15:172020/04/29 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文請民眾不要多加臆測520人事布局，時間到了他或蘇貞昌會親自對外宣布。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統第2任期將展開，日前傳出蕭美琴有望成為台灣首位女性駐美代表，蔡英文29日受訪時表示，520將至，外界有許多人開始揣測人事布局，但現在最重要的仍是防疫工作，請外界勿多加揣測。 蔡英文表示，台灣現在應該專心控管疫情，全民投入，一起防疫，而520相關人事布局若有結果，他或者行政院長蘇貞昌會親自向大家報告，請大家不用多加臆測。 (中時 ) #蔡英文 #台灣 #防疫 #人事 #人事布局 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜比病毒還要毒？ 04:102020/04/25 時論廣場 侯友宜：若篩檢量充足 建議入境者全面普篩 10:042020/04/25 政治 行政院長蘇貞昌視察台北市防疫旅館 16:022020/04/25 政治 高巿長罷免投票 高規格防疫 04:102020/04/26 地方新聞 中市建設局7公園走動式宣導防疫 民眾按讚 13:522020/04/26 生活 醫藥國家隊缺工找7旬嬤幫忙 鄭文燦讚「防疫阿嬤」 19:482020/04/26 生活 貿協媒合台、印醫療人員線上交流 04:102020/04/27 產業．科技 社宅租戶紓困？黃珊珊：目前還沒考慮全面降租 12:142020/04/27 生活 哥倫比亞採訪台灣防疫 中信銀入鏡 04:102020/04/28 金融．稅務 歐美疫情不退 13檔防疫概念股交投熱 04:102020/04/28 證券．權證 政治熱門新聞 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網斷言三慘況 - 政治 遭爆常到練台生家吃飯 柯：那是小英不是我 - 政治 心死？前太陽花成員：民進黨只是較善用網路的國民黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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