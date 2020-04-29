蔡英文總統第2任期將展開，日前傳出蕭美琴有望成為台灣首位女性駐美代表，蔡英文29日受訪時表示，520將至，外界有許多人開始揣測人事布局，但現在最重要的仍是防疫工作，請外界勿多加揣測。

蔡英文表示，台灣現在應該專心控管疫情，全民投入，一起防疫，而520相關人事布局若有結果，他或者行政院長蘇貞昌會親自向大家報告，請大家不用多加臆測。

(中時 )