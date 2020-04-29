歐洲新冠疫情似有趨緩現象，各國也傳出恢復足球聯賽的時間表。不過國際足總（FIFA）醫藥委員會主席德霍吉（Michel D'Hooghe）接受《天空體育》訪問時表示，目前世界正處於二戰以來最嚴峻的狀況，9月前他不建議恢復足球比賽。

「這是我個人的意見，這個世界還沒準備好恢復足球競賽。我真心希望這個狀況可以迅速改善，但肯定不是今天，現在你只能保持耐心，」德霍吉說：「此刻人與人之間應該避免接觸，但足球始終是個接觸的運動，唯有接觸可以被允許時，足球才可以恢復比賽。」

歐洲足聯（UEFA）也要求各國足協在5月25日之前，提供他們是否與如何完成剩餘賽季的細節方案。法國今天正式宣布2019-20法甲賽季提前腰斬，為歐洲五大聯賽第一例，並於9月前禁止所有運動賽事。此前荷蘭、比利時與阿根廷都已決定把賽季喊卡。

不過也有其他足協不支持這麼早腰斬球季，西甲主席提巴斯（Javier Tebas）說：「我不明白在預防措施下閉門進行足球賽，為什麼比在工廠或裝配線工作更危險。其他國家的球隊已經準備開始訓練，我們應該跟進。」

歐洲俱樂部球隊最早要恢復訓練的是德甲聯賽，甚至計畫數周內復賽，英超希望在6月重啟，西甲今天也獲得好消息，西班牙總理桑契斯（Pedro Sanchez）宣布職業隊可以在5月4日展開個別訓練。不過西甲的復賽計畫上周送出，主管機關尚未核准。

至於歐洲疫情最早開始嚴重惡化的義大利，則從3月9日暫停義甲聯賽迄今。儘管義甲俱樂部高層最近通過一致決議，要把本季聯賽的剩餘場次踢完，卻還沒獲得官方允許復賽的綠燈。

(中時 )