因新冠肺炎防疫而延期的全國中等學校運動會（全運會）因影響不少學子的升學權益，何時能復辦受到許多畢業生關注，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，體育署已協調宣布，在中央疫情指揮中心宣布疫情結束後2個月內會恢復舉辦全中運。

(中時 )