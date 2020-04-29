全運會何時復辦？ 指揮中心：疫情結束後2個月 15:192020/04/29 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全運會何時復辦，指揮中心：疫情結束後2個月。(圖/擷自中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠肺炎防疫而延期的全國中等學校運動會（全運會）因影響不少學子的升學權益，何時能復辦受到許多畢業生關注，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，體育署已協調宣布，在中央疫情指揮中心宣布疫情結束後2個月內會恢復舉辦全中運。 (中時 ) #全運會 #復辦 #疫情結束 #2個月 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞分析》指揮中心撞軍艦 一級開設攏係假 04:102020/04/25 生活新聞 敦睦艦隊群聚染疫案 蘇貞昌：盼多給國防部時間查清楚 12:482020/04/25 政治 一分鐘看懂 今日指揮中心疫情重點 17:402020/04/25 生活 五一連假出遊 指揮中心：建置系統讓民眾先知景點人流 14:182020/04/26 生活 林森北路錢櫃大火 指揮中心呼籲防疫期間少去 15:112020/04/26 生活 磐石艦群聚已一周 指揮中心：最緊張時期已過 16:442020/04/26 生活 普篩才能解開無感染源3大疑點 04:102020/04/27 生活新聞 陳時中「川普化」 04:102020/04/27 時論廣場 郵差、外送員簽收 指揮中心：將採電子化 15:172020/04/27 生活 鋼鐵抗疫 莊人祥曝：會記得跟媽媽請安 14:162020/04/29 生活 生活熱門新聞 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 金正恩傳死訊 脫北者曝：妹妹恐要逃亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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