聯亞（3081）29日召開法說會，趕在法說會召開前一刻，聯亞先行公布今年首季財報，經結算，今年首季營收4.87億元，季減6％，年增9％，惟在費用控制得宜下，今年首季EPS1.08元，表現仍算是符合預期，相較於上一季的EPS1.17元及去年同期的EPS0.87元，表現算是中規中矩。

聯亞指出，第一季營收呈季減的原因，除了季節性因素外，新冠肺炎肆虐，造成出貨排程的延後，也是原因之一，至於營收年增9％主要是來自5G的相關需求十分強勁。

受惠於營收出現年增，再加上首季費用控制得宜，聯亞今年首季營業費用較上一季減少了1200萬元，另匯兌收益也貢獻了540萬元，致聯亞在三率的表現上，也優於預期，其中單季毛利率為46.4％，優於上一季的46.05％，以及去年同期的44.45％，營益率23.5％也優於上一季的22.36％及去年同期的20.86％，僅淨利率20.1％，小輸上一季的20.37％，經換算今年首季EPS1.08元，小輸上一季的1.17元，卻仍優於去年同期的0.87元。

(工商 )