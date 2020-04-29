KPMG：拿公務帳號註冊 CDC帳密害了 15:262020/04/29 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國疾管署（CDC）疑似公務信箱帳密遭駭。KPMG數位科技安全服務執行副總經理謝昀澤表示，經初步分析比對，應為公務員使用公務帳號在外部網站註冊，導致大量帳密外洩。 值得注意的是，Pastebin已公布19,641筆帳密外洩名單，台灣有69筆名單、多為CDC帳號，我國是除了美國CDC及NIH外的最大受害者。謝昀澤指出，現在外洩的域名都是CDC及NIH，我國應進一步觀察並鞏固資安。 (工商 ) #大量 #CDC #帳密 #公務 #帳號 也許您會感興趣 推薦閱讀 新加坡宣布 將對570萬人大量篩檢 04:102020/04/25 國際大事 國外資產管理公司紛祭出「擺動訂價機制」 保護長線基金投資人 23:212020/04/25 財經 AI串聯大數據 打造智慧交通 04:102020/04/26 財經焦點 獨家／疑死亡人數不斷增加 醫院將喊「333」 16:412020/04/26 社會 任正非：陸製造業處境艱困 不能有太多幻想 17:492020/04/26 財經 凱基證券LINE帳號 在家也能理財 04:102020/04/27 投資理財 台灣防疫有成外媒搶報 CDC、教育部、中信銀入鏡 20:092020/04/27 財經 周揚青揭發騙子帳號 Po「END」停止開炮 04:102020/04/28 娛樂新聞 駭客竊取疾管署人員帳密 調查局資安站全力追查 11:522020/04/29 社會 衛福部人員帳密遭駭 成調查局資安站掛牌後首要任務 13:502020/04/29 社會 財經熱門新聞 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 即時 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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