我國疾管署（CDC）疑似公務信箱帳密遭駭。KPMG數位科技安全服務執行副總經理謝昀澤表示，經初步分析比對，應為公務員使用公務帳號在外部網站註冊，導致大量帳密外洩。

值得注意的是，Pastebin已公布19,641筆帳密外洩名單，台灣有69筆名單、多為CDC帳號，我國是除了美國CDC及NIH外的最大受害者。謝昀澤指出，現在外洩的域名都是CDC及NIH，我國應進一步觀察並鞏固資安。

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