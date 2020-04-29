新冠肺炎（COVID-19）疫情改變企業，企業必須採行遠距辦公，美國已有49％的員工在家工作，企業將工作、會議、活動虛擬化，成為「數位轉型」的強力推手。震旦集團「辦公防疫解決方案」將能協助企業度過難關。

震旦集團深耕辦公室設備及應用系統至今已邁入55年，面對來勢洶洶的疫情，旗下震旦辦公設備、震旦家具、震旦雲、互盛、金儀等事業部提供企業整合性的「辦公防疫解決方案」，從遠距開會、居家辦公、雲端應用、員工健康管理軟體到硬體整合，協助企業嚴謹防疫部署，更於疫情期間提供多種組合優惠方案。

震旦集團提供以下完整的辦公防疫解決方案，讓企業一次掌握數位轉型秘訣，帶領超前部署。

遠距開會:「視訊會議設備」

防疫期間採用震旦辦公設備「視訊會議設備」取代傳統開會，降低群聚風險，決策不受時間空間影響，並搭配「互動電子白板」遠距開會也能輕鬆共享資料，資料安全更有保障。防疫期間更提供視訊會議設備、大尺吋液晶電視等異地辦公設備享七折起優惠 (活動網頁: https://is.gd/I7f7BY)

遠距開會:「互動電子白板」

遠距開會「共享資料」成難題？使用互動電子白板，資料共享便利安全，交流討論靈活靈現。金儀公司提供企業會議室解決新方案「SMART大型顯示器」打造您的智能會議室。

居家辦公:「行動分機APP」

若是實施居家辦公、分流辦公，互盛提供企業「行動分機解決方案」，透過行動「分機APP」，手機可如同辦公室分機，無論人員在何處遠距辦公，只要在網路暢通之處，都可以接聽公司分機來電或與同事網內互打。

雲端應用:「AI面試系統」

新冠疫情重創求職市場，企業HR如何不錯過對的人？震旦雲提供「AI面試系統」，透過AI客觀分析求職者人格特質，求職者亦可於家中線上面試，減少接觸機會，同時HR也能省下大幅繁瑣面試流程。

並於防疫期間給予「AI面試系統」專案優惠，只要訂閱震旦雲「人資平台」，即可免費送20次AI面試(含分析報告)；另外選超值購方案，則擁有買一送一優惠(最低5次)，體貼企業顧客，共同防疫大作戰。

雲端應用:「員工健康管理」

防疫期間有許多企業大樓實施量測體溫、戴口罩、雙手消毒等機制，自主健康管理已然成為企業防疫第一道關卡；震旦雲提供「線上差勤系統」即時更新「員工健康管理」功能，透過科技輔助超前部署，掌握員工接觸史、追蹤健康狀況。

辦公社交距離:「 屏風」、「辦公桌系統」

根據中央流行疫情指揮中心建議的社交距離，在室內應保持至少1.5公尺；若是面對面的辦公桌，深度基本要有70cm深，加上OA屏風厚度後接近1.5公尺社交距離 ,若貼近桌緣交談時，建議仍是戴上口罩為佳。

震旦辦公家具提供「OA屏風」、開放式的「辦公桌系統Plane」，大跨距的辦公桌板140cm，再加上高度約40cm的主桌屏，形成桌面隔板 ,可協助企業保持室內辦公社交距離，落實防疫降低感染與傳播的機會，保護自己及他人。

健康辦公:「 UP!升降桌」

防疫期間最重要的就是提升免疫力，尤其現代辦公族工作壓力大、運動量不足，會造成身體的各項機能跟不上，則容易出現疲憊、免疫力下降的情況。依據震旦家具的「坐站分配學」概念，將你一天的工作時間作分割60％坐著辦公放鬆腳部肌肉，30％站立辦公，促進血液循環舒緩情緒，並提升注意力和溝通效率，最後10％可伸展一下身體。

震旦集團提供多元防疫解決方案，協助企業建置協作工具以因應遠端工作，同時因企業防疫策略跟著疫情每天都在改變，震旦集團根據企業需求，客製多元彈性的解決方案組合，無論是軟體或硬體設備一應俱全，防疫期間陪伴顧客共度難關。

(工商 )