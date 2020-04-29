苗栗地檢署目前約有70位榮譽觀護人，來自苗栗各地社會賢達，榮譽觀護人遴選都有嚴格過程和標準，出任榮譽觀護人後除了協助觀護人輔導個案以外，還會支持協助地檢署各種活動，甚至提供關懷對象工作機會，出錢出力，也成了地檢署觀護業務最強力後盾。

苗栗地檢署的榮譽觀護人，來自社會各界，由於苗栗地區向來尊師重道，所以學校退休校長及老師，往往是榮譽觀護人的重要來源，例如泰安鄉的南三村象鼻、士林、梅園等部落，就因地處偏遠，苗栗地檢署就特別聘任當地一名退休校長當任榮譽觀護人，由於許多關懷對象都是校長的學生，校長進行觀護輔導時更能展現效果。

除了教育界，苗栗地檢署也會根據實際需要，遴選聘請一些中小企業主出任榮譽觀護人，主要就是針對關懷對象，需要就業輔導時，可以由這些榮譽觀護人提供就業機會，以協助關懷對象重回社會。

由於一些關懷對象，是屬社會弱勢族群，或是身心障礙人士，苗栗地檢署觀護人在輔導這些對象中，得知對象經濟困難，往往也會透過榮譽觀護人發動募集社會資源，在利用年節訪視關懷對象時，贈予相關民生物資用品等，讓弱勢關懷對象感受到社會溫暖，榮譽觀護人出錢出力，也成為苗栗地檢署觀護業務最強力的後盾。

(中時 )