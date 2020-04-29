上市櫃公司若出現財報不實，董監事或獨立董事可能被投資人提告及求償，金管會主委顧立雄29日提醒四招可防被告，一是獨董若不確定財報有無問題，可請專家協助審議；二是多詢問公司經理人相關問題；三是不要到開董事會時才拿到財報，應可先審閱；四是無法釐清問題時，要表示反對意見。

顧立雄是在參加中華獨立董事協會年會暨獨董論壇時表示，若財報不實造成損害，董事及獨董等要賠償責任，現在是推定過失責任，台灣沒有跟其他國家不同步或不同軌，而投保中心對獨董或董事追償時，有二例外，一是公司董事若在通過財報時有反對意見或保留意見，載明在議事記錄，二是案發前向主管機關舉發，可免列為被告。

所以顧立雄提醒在場獨董，若對財報不夠了解，可請專家協助審議，，第二要多詢問公司經理人，第三不要等到開會才拿到財報，根本沒有時間審閱；四是如果財報問題無法釐清，要表示反對意見。

另外在公司經營若出現損失，被投資人求償時，顧立雄亦表示，現在司法判決已多引進商業判斷法則，即董事、獨董等只要是基於善意與合理注意，且是商業的一般行為，縱使造成公司傷害，董事、獨董也能免負賠償責任，也就是說是一般的經營決定，不具個人利害關係，非特殊或不合法規的決定，有盡善良管理人注意義務，一般可以免責。

(工商 )