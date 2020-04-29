房市經過多年回溫，獲利了結潮漸湧現，今年首季房地合一稅個人稅收18.63億元，較去年同期大增近一倍，中南台灣都會區更是個人房地合一稅收大戶，台中、台南、高雄稅收均遠高於北台灣，各縣市以台中市首季稅收4.55億元，居全台之冠。

房地合一稅自2016年實施四年多以來，全台稅收逐年增加，從2017年的11.9億元、2018年的27.9億元，成長至去年的60.5億元，今年第一季更達18.63億元，比去年同期增加98%，其中台北市年增幅超過200%，台中及桃園年增幅亦逾160%。

大家房屋企研室主任郎美囡分析，房地合一稅在2016年上路四年多以來，稅收翻倍，不僅反應市場復甦，也顯示有愈來愈多短期換手轉售的投資買盤出現，買方趁房市盤整時低價入手，在近期選擇逢高出脫、獲利了結，是房地合一稅收水漲船高的原因。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，相較於奢侈稅無論賺賠都得課稅，房地合一稅「有賺才要繳稅」的設計，讓許多發現苗頭不對的屋主會趁早下車，2016年前後的預售屋在近年陸續交屋，房價穩中帶堅卻難以暴漲，讓許多屋主願意讓利下車，也使稅收增加。

值得注意的是，台中、高雄、台南三個直轄市首季房地合一稅收分別為4.55億、3.34億、2.1億，分別居全台各縣市前三名，北北桃三都則各僅約1億餘元，中、南灣三個直轄市房地產交易量合計約占全台的34%，不過房地合一稅收卻占了全台的54%。

房地產業者分析，近年來中南部都會區房價幾乎都已攀上歷史新高，近年取得的土地或房屋交易在近期轉手，獲利被課徵房地合一稅，相較下，北台灣雖然房價止跌回穩，但相較於中南部地區房市活絡，短期內的上漲空間有限，且可能買方多自用並沒有短期買賣的動機。

(工商 )