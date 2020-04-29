總統蔡英文今日與政委龔明鑫、勞動部長許銘春，視察新北市汽車駕駛員職業工會，了解勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。蔡英文表示，這是首次職業工會協助政府發放補助，4月20日上路不到10天內，撥款達成率近8成，是所有紓困方案中最快的。

龔明鑫指出，總統關心自營業者的紓困狀況，但是投保者有百工百業，歸給哪個主管機關都會開花，勞動部長許銘春自動舉手，說這項業務由她來承辦，總統也要求執行力要更快，因此20日開始，不到10天內撥款達成率近80％，是所有紓困方案中最快的。

職業工會協助自營作業和無一定雇主的勞工補貼，每個月補助一萬元，一次發放三萬元現金。

蔡英文表示，這是第一次運用職業工會協助，建立政府發放補助金的模式，做得很好，這麼短的時間，可以執行到七、八成，代表執政團隊謝謝工會這段時間的辛苦。自4月20日到現在，撥的金額已經超過200億元。

(工商 )